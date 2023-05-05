Prime Orchestra İzmir’de sahne aldı

DÜNYACA ünlü rock türündeki parçaları özgün aranjman ve ışıltılı görsel efektlerle uyarlayan Ukraynalı Prime Orchestra, Rock Sympho Show ile İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde, Ukraynalı savaş mağdurları için yardım çağırısında bulunuldu.

YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

KONSER programında, orkestranın dünyaca ünlü rock hitlerine semfonik renkleriyle zenginleştirilmiş yeni bir ses veren cover versiyonlar yer aldı. Konserde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Ukrayna halkı için yardım çağrısı da yapıldı. Bugüne dek savaş mağduru Ukraynalılar için pek çok yardım desteğinde bulunan orkestra, bu kez de ambulans alımı için İzmir'den yardım çağrısı yaptı. 2 saat süren konser arasında İzmirliler Ukraynalılar için destekte bulundu.