Baba Tuncer’den oğluna çiğ köfteli türkülü destek

Aydınlıların eniştesi olan Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Mahmut Tuncer, AK Parti Aydın Milletvekili Adayı olan Doçent Umut Tuncer'e destek için Aydın'a geldi. Ünlü türkücünün ilk durağı Söke oldu. Sevilen sanatçı Mahmut Tuncer, oğlu Umut Tuncer ile birlikte Söke'de seçmenle bir araya geldi. Mahmut Tuncer olur da şarkı, türkü olmaz mı? Seçim çalışması bir anda sıra gecesine dönüştü. Çiğ köfteler yoğruldu, mikrofonu eline alan Tuncer, kulakların pasını sildi. Katılımcılar çiğ köfte yerken Mahmut Tuncer, kendisiyle özdeşleşen türkülerini seslendirdi. Baba Tuncer, esprileriyle vatandaşları kahkahaya boğdu. Katılımcılar, sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"OĞLUMA KEFİLİM"

Oğluna destek vermek için geldiğini ifade eden Tuncer, Aydın'daki hemşerileriyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. AK Parti'nin Milletvekili adayı oğlu Umut Tuncer'e her zaman kefil olduğunu vurgulayan Mahmut Tuncer, "Ben siyasetten anlamam. Siyaset insanın yaşadığı zamanın ta kendisidir. Ancak neyin iyi, neyin kötü, eğri, doğru, yanlış ve daha da yanlış olduğunu görecek kadar kafamız çalışıyor. Oğluma kesinlikle yön göstermedim. Onun doğruları bulacağına inanıyordum. 29 yaşına kadar okudu, sonra devam edip doçent oldu. Profesör olmaya 1 yılı kalmışken bu yönde devam etti. Boş da bir adam değil. Zaman zaman yan yana geldik mi bazı şeyleri sabaha kadar tartıştığımız oluyor. Bakıyorum ağır basıyor. İngilizcesi sağlam, kendini gayet yetiştirmiş. Ben ona sonuna kadar kefilim." diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ