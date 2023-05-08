İzmir protokolünü buluşturan düğün

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Hayriye Şahin'in oğlu Devlet Batuhan Şahin ile Erdoğan ve Hülya Fıçıcı Ailesinin kızları Gözde Fıçıcı muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdi. İzmir Balçova Termal Tesislerinde gerçekleştirilen düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Gözde Fıçıcı ve Devlet Batuhan Şahin'in nikâhını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kıyarken, gelin ve damadın şahitliğini İzmir'in önemli isimleri, İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dilan Ergüneş ve Miray Barın yaptı. Düğüne Cumhur İttifakının Milletvekilli Adayları, Belediye Meclis Üyeleri, MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

BAHÇELİ'NİN İSMİNİ TAŞIYOR

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel başkan olarak seçildiği gün oğluna Devlet Batuhan ismini koymuştu. Devlet Batuhan'ı yıllardır yakından tanıyan ve takip eden MHP Lideri Bahçeli, yoğun miting ve seçim çalışmaları dolayısıyla düğüne katılamadı.

BAŞYAYLA'DAN TÜRKÜLER

Türk Halk Müziğimizin beğenilen sesi, söz yazarı ve Türk Müziği bestecisi Turgay Başyayla da türküleri ile düğüne coşku kattı. Düğün sonunda Sosyolog Gözde Şahin ve Endüstri Mühendisi Devlet Batuhan Şahin davetlilerin alkış ve tebrikleri arasında Balçova Termal Tesisleri'nden ayrıldı.

ŞENOL KANTÜRK