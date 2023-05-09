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Haberler Sarmaşık Bahar Öztan 41 yıl sonra filmdeki motosiklette

Bahar Öztan 41 yıl sonra filmdeki motosiklette

9.5.2023

Gazete

Bahar Öztan 41 yıl sonra filmdeki motosiklette

YEŞİLÇAM'IN komedi filmlerinden olan "Doktor Civanım" filminin başrol oyuncularından olan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, Kemal Sunal'la bindiği sepetli motosikleti 41 yıl sonra tekrar görünce duygusal anlar yaşadı. Motosikleti Bodrum'a getiren Ali Dingil Bodrum Belediye Meydanı'nda Öztan'a sürpriz yaptı.

Orijinal haliyle duran motosiklete binen Öztan o günlere geri döndüğünü söyledi. Kanserle savaşan Öztan'ın sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü. Engin Ardan tarafından organize edilen buluşmaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Motosikletin önünde Bahar Öztan'ı görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

ADEM ÜLKER

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