Hazal Filiz Küçükköse ‘Üvey Anne’ oldu

Atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi Üvey Anne'nin başrolü güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin oldu. Hazal Filiz Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek. Serap hayattaki amaçları için 3 çocuk babası Faruk'u elde etmeye çalışacak. Faruk karakterine hayat verecek olan Kutsi'nin dışında başka sürpriz isimler de iddialı yapımın kadrosuna dahil olacak. Çok yakında Muğla'da sete çıkması planlanan dizi, hikayesiyle her yaştan insanın kalbine dokunacak. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

BESLEMELİKTEN KURTULMAK İSTEYEN SERAP'IN HİKAYESİ

MUĞLA'DA, Beyzade ailesinin yanında yetişmiş olan Serap, besleme bir annenin kızı olarak dünyaya geldiği için içinde hep bir eziklik duygusuyla büyümüştür. Her ne kadar Beyzadeler tarafından hor görülmese de hayata bir sıfır yenik başladığının farkındadır. Ancak o, ilahi sistemin kendisinden esirgediği statüyü, gerekirse tırnaklarıyla kazıya kazıya elde etmeye kararlıdır!