Osman Bey Malhun Hatun’u zindandan çıkarmaya kararlı

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak 125. bölümünde, Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır.

İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır.

İsmihan Sultan, Bengi Hatun'u lehine şahitliğe ikna edebilecek midir?

Osman Bey, Malhun Hatun'u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt'e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?

İSMİHAN SULTAN'IN TUZAĞI

Malhun Hatun'un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun'dur.

Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun'u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır.

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'dan mı yoksa Osman Bey'lerden yana mı vaziyet alacaktır? Bengi Hatun hakikati söylemesi durumunda Alçiçek'in canıyla tehdit edilmektedir. Osman Bey, Bengi Hatun'un hakikati söylememesi durumunda Söğüt'ü basacaktır.

Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey'in Sultan Mesud'u tahta çıkartmak istediğini bilmektedir.

Böyle bir şey olursa Konya'nın güçleneceği aşikardır. Tekfur Valens buna engel olmak için ne yapacaktır?İsmihan Sultan Osman'a büyük bir tuzak hazırlamaktadır.

Al-i Selçuk'un en büyük muhafız birliğini görevlendirir. Osman Bey iyice köşeye sıkışmıştır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?