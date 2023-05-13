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Haberler Sarmaşık ABD’li sanatçı Miles’ten “Türkiye’ye gelin” çağrısı

ABD’li sanatçı Miles’ten “Türkiye’ye gelin” çağrısı

13.5.2023

Gazete

ABD’li sanatçı Miles’ten “Türkiye’ye gelin” çağrısı

DÜNYANIN en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından Muğla'ya yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, Bodrum'da sahne aldı. Türkiye'nin çok güzel, huzurlu ve rahat bir ülke olduğunu anlatan Miles, yaz sezonunun çok yoğun geçtiğini dile getirdi. Kışın da Avrupa'da çok yoğun olduğunu belirten Miles, "Türkiye, yurt dışında medya yüzünden pek hoş tanıtılmıyor. Maalesef benim arkadaşlarım da Türkiye'yi medyadan tanıyorlar. Türkiye'ye gelin, burayı tanıyınca çok seveceksiniz" diyerek çağrıda bulundu.

ADEM ÜLKER

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