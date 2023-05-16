‘Olmasını istediğim oldu’

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık sonuçları ve oy oranlarını takip etti. Her fırsatta Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini gösteren Karel, "Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" dedi. ABD'de evlenen ve 3 çocuğu dünyaya gelen oyuncu, sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.Zaman zaman Instagram hesabından Erdoğan'a desteğini gösteren paylaşımlar yapan Karel, sandıkları açılırken de bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" dedi.