Sıcaklarda bol bol ayran ve soğuk çay

SICAK havalarda sodyum kaybını önlemek için ayran; potasyum kaybını önlemek için de bol sebze ve meyve tüketilmeli, asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, soğuk bitki ve meyve çayları tercih edilmelidir. Gün içinde terleme ile birlikte sıvı kaybı da fazla olacağı için her fırsatta su içilmelidir. Bunun dışında yaz aylarında tercih edilen soğuk çorbalar, hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de midede yer kaplayarak daha çabuk doygunluk hissi sağlanmasına yardımcı olur.

ANEMİYE KARŞI KURU MEYVELERİ TÜKETİN

UZMAN Diyetisyen Dilek Sivri, halk arasında "kansızlık" olarak bilinen demir eksikliğinin doğru beslenme ile giderilebileceğini belirterek, "Kuru meyvelerden hurma, kuru kayısı, kuru üzüm bol bol tüketilmeli" dedi. Demir emiliminin artırabilir olduğunu ifade eden Sivri, "Bunun için demir içeren besinler kuşburnu, biber, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kavun gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

ASTIMDAN KİVİ İLE KURTULMAK MÜMKÜN

Kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Kivi hamile kadınlar için de oldukça faydalıdır. İyi bir folat kaynağı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olması için önemli etkiler sağlar. Öte yandan, düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği sayesinde kivi tüketmek şeker sorunu yaratmayarak diyet yapanlarda kilo kontrolüne olumlu yansır.