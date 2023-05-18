New York’ta 2 saatlik ölümcül kovalamaca

PRENS Harry, eşi Meghan Markle ve annesi Doria Ragland, New York'ta kendilerini görüntülemek için arabayla takip eden paparazziler yüzünden büyük tehlike atlattı.

Sussex Dükü Harry'nin basın sözcüsü olayı doğrularken, "Felakete yakın bir araba kovalamacası yaşadılar" dedi. Basın sözcüsü, amansız takibin 2 saatten fazla sürdüğünü ve yoldaki yayalar ile iki polisin de yaralanmaktan son anda kurtulduğunu dile getirdi.

Olayın, New York'ta düzenlenen Ms. Foundation Women of Vision'un 50. yıl dönümü gala etkinliği sonrasında yaşandığı kaydedildi. Bu tehlikeli kovalamaca, akıllara Harry'nin annesi Prenses Diana'nın yaşamını yitirdiği kazayı getirdi.