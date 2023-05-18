Türkiye bu düeti konuşuyor

AK Parti, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir şarkıyı paylaştı. Sanatçı Kibariye'nin, Michael Jackson ve Whitney Huston'ın vokalistliğini yapmış olan Della Miles ile söylediği şarkıda, "Sığınacak kalesin sen" ve "Yaradan'dan gelir gücün" sözleri dikkat çekti.

BEĞENİ TOPLADI

ABD'li Della Miles, geçtiğimiz yıllarda tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman olmuş ve Muğla'ya yerleşmişti. 'Umutlar seninle' yazısıyla başlayan klip Erdoğan'ın ilkokul döneminde çekilmiş fotoğraflarının gösterilmesiyle devam etti. Görüntülerin içinde yer alan "Silahlı Kuvvetler Yönetime El Koydu" manşetli gazeteye basılan sahne de dikkat çekti. Klibin devamında hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının görüntüleri ekrana geldiğinde ise, "Zulüm şehri sardığında, sığınacak kalesin sen" sözleri en çok beğenilen kısım oldu.

1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntülenme alan şarkı büyük beğeni topladı. AK Parti Youtube hesabından da yayınlanan şarkı, 24 saat geçmeden 1 milyon izlendi. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda, "Tüylerim diken diken dinledim", "Dualarımız seninle", "Hangi lidere bu kadar şarkı yazılmıştır ki...", "Şarkıya bayıldım, harika olmuş" ifadelerini kullandı. Şarkının bestecisi Yücel Arzen için de sosyal medyada tebrik mesajları atıldı.

ŞARKI SÖZLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Yürüyenler durduğunda

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında

Sığınacak kalesin sen

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar Umutlar seninle