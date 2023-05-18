Türkiye bu düeti konuşuyor

AK Parti, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir şarkıyı paylaştı. Sanatçı Kibariye'nin, Michael Jackson ve Whitney Huston'ın vokalistliğini yapmış olan Della Miles ile söylediği şarkıda, "Sığınacak kalesin sen" ve "Yaradan'dan gelir gücün" sözleri dikkat çekti.
BEĞENİ TOPLADI
ABD'li Della Miles, geçtiğimiz yıllarda tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman olmuş ve Muğla'ya yerleşmişti. 'Umutlar seninle' yazısıyla başlayan klip Erdoğan'ın ilkokul döneminde çekilmiş fotoğraflarının gösterilmesiyle devam etti. Görüntülerin içinde yer alan "Silahlı Kuvvetler Yönetime El Koydu" manşetli gazeteye basılan sahne de dikkat çekti. Klibin devamında hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının görüntüleri ekrana geldiğinde ise, "Zulüm şehri sardığında, sığınacak kalesin sen" sözleri en çok beğenilen kısım oldu.
1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntülenme alan şarkı büyük beğeni topladı. AK Parti Youtube hesabından da yayınlanan şarkı, 24 saat geçmeden 1 milyon izlendi. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda, "Tüylerim diken diken dinledim", "Dualarımız seninle", "Hangi lidere bu kadar şarkı yazılmıştır ki...", "Şarkıya bayıldım, harika olmuş" ifadelerini kullandı. Şarkının bestecisi Yücel Arzen için de sosyal medyada tebrik mesajları atıldı.
ŞARKI SÖZLERİ ÇOK BEĞENİLDİ
Yürüyenler durduğunda
Korku kalbe vurduğunda
Zulüm şehri sardığında
Sığınacak kalesin sen
Ne gecen var ne gündüzün
Ne sırlar saklar gülüşün
Acıya meydan okursun
Yaradan'dan gelir gücün
Sen dik dur eğilme
Türkiye Yüzyılı seninle
Dualar rüyalar Umutlar seninle