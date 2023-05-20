Aydın’da Melek Mosso rüzgarı esti

Aydın'da belediyenin Gençlik Konserleri çerçevesinde ünlü sanatçı Melek Mosso, Aydın'da sahne aldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunu ünlü sanatçı Melek Mosso, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde vatandaşlarla buluştu. Mosso, Aydın'ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Üniversiteyi okuduğum Adnan Menderes Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Okulun etrafını gezdim. Her yeri hatıralarla, mutlulukla, acıyla ve başarılarla dolu bir şehir burası benim için. Aydın'ı bu yüzden ekstra seviyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi. Hayranlarına samimi itiraflarda bulunan Mosso, klip çekiminde tanışarak birliktelik yaşadığı Serkan Sağdıç ile aldığı evlilik kararını bir süre ertelediklerini belirtti. Mosso, "İnşallah ben de evleneceğim. Sevgilim uzun boylu ve çok yakışıklı bir adam" dedi.



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