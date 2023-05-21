Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" 76'ncı Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ile filmin oyuncuları Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim katıldı. Gösterim bittikten sonra film 11 dakika ayakta alkışlandı. Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarışacak olan "Kuru Otlar Üstüne", Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

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