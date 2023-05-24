Osman Bey’in yeni hedefi Koyunhisar

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan 127. bölümünde Osman Bey ve Bursa Tekfur Valens arasındaki çekişme artıyor. Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar'dır. İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Hatunlar, İsmihan Sultan'ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir.