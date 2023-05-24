  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ünlüler kermese

Ünlüler kermese

Türkiye'nin ilk yerel festivali olan ve 87 yıldır aralıksız olarak yapılan Uluslararası Bergama Kermesi'nde Hadise, Orhan Hakalmaz, Sefo, Yüksek Sadakat, Inna, Linet, Muazzez Ersoy, Eşref Ziya ve Gamze Matracı sahne alacak.

24.5.2023

Gazete

Ünlüler kermese
Bergama için geçmişten günümüze bir düğün havasında çeşitli etkinliklerle kutlanan 87. Uluslararası Bergama Kermesi 19 Haziran 2023 tarihinde başlayacak.
Sanatçılar geçidinde; Türkiye'nin birbirinden ünlü sanatçıları yanında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Konserlerimize gelecek olan sanatçılarımız netleşti. Tiyatro, panel, halkoyunları, sergi ve birçok etkinliğimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. Programlarımız netleştikçe kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA