Ünlüler kermese

Bergama için geçmişten günümüze bir düğün havasında çeşitli etkinliklerle kutlanan 87. Uluslararası Bergama Kermesi 19 Haziran 2023 tarihinde başlayacak.

Sanatçılar geçidinde; Türkiye'nin birbirinden ünlü sanatçıları yanında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Konserlerimize gelecek olan sanatçılarımız netleşti. Tiyatro, panel, halkoyunları, sergi ve birçok etkinliğimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. Programlarımız netleştikçe kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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