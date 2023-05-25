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Haberler Sarmaşık Caz sanatçısı İlham Gencer vefat etti

Caz sanatçısı İlham Gencer vefat etti

25.5.2023

Gazete

Caz sanatçısı İlham Gencer vefat etti
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer (100), hayatını kaybetti. Oğlu Bora Gencer, babasının vefatını sosyal medya hesabından "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik" ifadeleriyle duyurdu. Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı. Gencer'in cenazesi cuma günü İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
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