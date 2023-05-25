Terim Bodrum’daki lüks villasını satışa çıkardı

Yürütülen soruşturmada, Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Semih Kaya'nın yanı sıra bazı kulüp yöneticileri 'mağdur' sıfatıyla ifade vermişti. Terim'in dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon dolar kaptırdığı belirtildi.



FİYATI 15 MİLYON DOLAR

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bankacı, "Terim, bir bankadan üç seferde toplam 50 milyon TL'lik kredi çekmiş. Buna karşılık villasını teminat göstermiş. Banka, borca karşılık villaya ipotek koymuş. Terim krediyi kapatmak için villasını satışa çıkarmış. Tabii bunu ilan siteleriyle yapmıyor. Ancak etrafındaki isimlere haber göndermiş" diye konuştu. Emlak piyasasında Bodrum'daki villanın değerinin çok yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Bodrum'un en sosyetik yeri Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nın dibinde bulunan lüks villanın fiyatının en az 15 milyon dolar olduğu yorumları yapılıyor.



DAHA ÖNCE DE SATILIKTI

Ünlü teknik adam, 2017'de aynı villayı 8 milyon 600 bin Euro'dan satışa çıkarmıştı. Ancak daha sonra satıştan vazgeçmişti. Terim'in villası 2 bin 250 metrekarelik alan üzerine kurulu. Lüks villanın 5 odası ve 1 salonu bulunuyor. 3 katlı villanın 5 de banyosu ve yüzme havuzu var.



O BANKACI TUTUKLANDI

Dolandırma olayını gerçekleştirdiği iddia edilen bankacı Seçil Erzan, geçtiğimiz günlerde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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