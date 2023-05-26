‘Ezgi bizi düğüne çağırmadı’

MERVE Dizdar, 76. Cannes Film Festivali dönüşü ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Festivalde giydiği elbisesine gelen kötü yorumlara yanıt veren Merve Dizdar, "Ben çok mutluyum. Bence çok güzel bir kıyafet. Giydiğim için muhtemelen beğenip giymişimdir. Çok güzeldim. Olumlu yorumlara mutlu oluyorum. Olumsuz yorumlara ise mutsuz olmam. Çünkü herkes birbirinden farklı" dedi.

CANNES KIYAFETİMİ BEĞENDİM

DİZDAR şöyle devam etti: "Niye bunu giydiniz diye kimseye laf etmem. İğrenç, rezil, berbat gibi yorumlar... Beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi yorumlar var. Öyle bir sokak düşünün ki herkes çok güzel giyinmiş. Açıkçası işin kıyafet kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü dünyaca ünlü bir film festivali bu. Benim aklım o taraflara gidiyor. O yüzden kıyafet konuşmak aklıma gelen en son şey. Beğenmeyenler de başımın tacı. Ben beğendim" diye konuştu. Merve Dizdar, yakın zamanda evlenen arkadaşı Ezgi Mola'yla da ilgili konuştu. Dizdar, Mola'nın düğününe davet edilmediğini belirtti.