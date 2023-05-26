Yeni şarkısını Başkan Erdoğan’a armağan etti

SOSYAL sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan sanatçı Umut Dal'ın kızı ve onun gibi özel çocuklar için yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan ettiği yeni şarkısı 'Deli Fişek', 2'nci tur seçimleri öncesi propaganda araçlarında çalınıyor.

Serebral Palsi hastası kızını yürütebilmek için yıllardır mücadele veren sanatçı Umut Dal, yürüyemeyen özel gereksinimli çocukların ailelerini bilinçlendirmek için besteleyip okuduğu ve klipinde ise kızıyla birlikte rol aldığı 'Deli Fişek' adlı şarkısını Başkan Erdoğan'a armağan etti. Sanatçı Umut Dal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ortaya koyduğu ve büyük beğeni toplayan yeni şarkısı, 2. Tur Seçimleri öncesi AK Parti'nin propaganda araçlarında çalınmaya başlandı.

BENİM İÇİN GURUR VERİCİ

BAŞKAN Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı milli değerler karşısında şarkı, söz, müzik gibi şeylerin hiçbir anlamı olamayacağını belirten Dal, "Bu eseri ben sevgili kızım Betül'ün tedavisi için okumuştum, klipte de birlikte oynamıştık. Amacımız hem bizim tedavimize destek hem de diğer hasta çocukların ailelerini bilinçlendirmekti. Çok güzel sonuç ve neticeler aldık. Daha sonra ben bu şarkıyı çok sevdiğim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a armağan ettim, kendisine çok yakışacağını düşündüm ve de çok yakıştı. Şarkımın propaganda araçlarında çalındığını duymak, beni çok gururlandırdı. Dualarımız sizinle Cumhurbaşkanım" dedi.

SEBAHATTİN ALP