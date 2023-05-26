Zirvenin adı ‘Kuruluş Osman’

EKRANLARIN reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki büyük beğeni toplayan 127'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

HEDEFLERİ KOYUNHİSAR

'KURULUŞ Osman' 127. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 reyting ve %20,20 izlenme payı, AB'de %5,12 reyting ve %15,12 20+ABC1 kategorisinde %6,43 reyting ve %16,64 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi olurken, ##HedefKızılElma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 127. Bölümde Köprühisar'ın fethinin ardından Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti. Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu söyledi. Osman Bey, Köprühisar fethinin ardından durmayacağını, yeni hedefinin Koyunhisar'ı fethetmek olduğunu söyledi.