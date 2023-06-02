Astroloji kraliçesi Filiz Özkol İzmir’e geliyor

BALÇOVA Agora Alışveriş Merkezi, 4 Haziran Pazar günü ünlü astrolog Filiz Özkol'u ağırlayacak. Astroloji kraliçesi Özkol, Agora Lezzet Festivali kapsamında saat 17:00'de 'Filiz Özkol ile Astroloji Sohbetleri' etkinliğinde İzmirli sevenleri ile bir araya gelecek.

Söyleşide, bu yıl bizleri nelerin beklediğinden bahsedecek olan Filiz Özkol; yıldızlar, burçlar ve astroloji ile ilgili merak edilenleri cevaplayacak. Astroloji ve burçlara dair merak edilenleri anlatacak olan Filiz Özkol, değerli yorumlarını da birebir olarak paylaşacak.