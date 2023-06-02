  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Astroloji kraliçesi Filiz Özkol İzmir'e geliyor

Astroloji kraliçesi Filiz Özkol İzmir'e geliyor

2.6.2023

Gazete

Astroloji kraliçesi Filiz Özkol İzmir’e geliyor

BALÇOVA Agora Alışveriş Merkezi, 4 Haziran Pazar günü ünlü astrolog Filiz Özkol'u ağırlayacak. Astroloji kraliçesi Özkol, Agora Lezzet Festivali kapsamında saat 17:00'de 'Filiz Özkol ile Astroloji Sohbetleri' etkinliğinde İzmirli sevenleri ile bir araya gelecek.

Söyleşide, bu yıl bizleri nelerin beklediğinden bahsedecek olan Filiz Özkol; yıldızlar, burçlar ve astroloji ile ilgili merak edilenleri cevaplayacak. Astroloji ve burçlara dair merak edilenleri anlatacak olan Filiz Özkol, değerli yorumlarını da birebir olarak paylaşacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA