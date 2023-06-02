Kuruluş Osman yine reytinglerin zirvesinde

atv'nin reyting listesinin zirvesinden hiç inmeyen yapımı Kuruluş Osman, 128. bölümüyle de birinciliği elden bırakmadı. Kuruluş Osman'ın 128. Bölümünde, 'Kuruluş Osman'da Cerkutay ve Ülgen Hatun'un düğün toyu bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 128. Bölümünde Kara Ebe, Ülgen Hatun'u Cerkutay'la evlendirmek için ağırlığınca altın, ev ve koç şartlarının yerine getirilmesini istedi. Düğünden hemen önce teke bulup getiren Cerkutay, ev ve altın şartını düğün toyundan sonra gerçekleştireceğini söyleyince Bayındır Bey, biri düğün biri de can borcu olmak üzere iki sandık altın hediye ederek bir şartı daha yerine getirmiş oldu.

NİKAHLARI KIYILDI

Yenişehir Konağı'nda Cerkutay Alp ve Ülgen Hatun'un nikahı Osman Bey ile Gürbüz Alp şahitliğinde kıyıldı. Kumral Abdal, ikilinin nikâhını "Allah mübarek eylesin." diyerek kıydı. Tüm konak ahalisi ikiliyi kutladıktan sonra Kara Ebe "Moğol'dan oğlan aldık, şimdi sıra kız almaktadır!" diyerek Esrigün Hatun'u işaret etti. Kara Ebe, alplara dönüp "Hepinizi sırayla teker teker evereceğim!" dedi. Osman Bey; bir süredir gözlerinin Koyunhisar, Lefke ve Kestel'de olduğunu ancak bundan sonra pusatlarının da o bölgelerde olacağını söyleyerek Divan'da bulunan beyleri görevlendirdi.

'BURASI TÜRK'ÜN YURDU' ETIKETIYLE

KURULUŞ Osman, Tüm Kişiler kategorisinde 7,24 reyting, 20,27 izlenme payı, AB kategorisinde 5,40 reyting, 15,31 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,79 reyting, 17,99 izlenme payı elde ederek; tüm grupların en çok izlenen dizisi olurken, #Burası- TürkünYurdu etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.