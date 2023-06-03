Alkışlar Tolgahan’a

Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Watergarden İstanbul'da Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde tedavi gören 20 çocuğu mutlu eden oyuncu, eğlence dolu bir gün geçmelerini sağladı. Görenlerin takdirini toplayan Sayışman, "Bu evlatlarımız uzun süredir yoğun tedavi görüyor. Benim için hastalıkların en iyi ilacı moraldir. Evlatlarımıza ufakta olsa moral olmaya çalıştım" diye konuştu.Oyuncu Yeliz Yeşilmen, geride bıraktığımız gün yakın arkadaşı Zeynep Uğurlu Çiçen ile birlikte alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Podyumlardan ekranlara, ardından sahnelere transfer olan güzel isim şu sıralar da kendi kozmetik markasıyla iş dünyasına girmeye hazırlanıyor. Son olarak 'As Papaz Kız' şarkısını çıkartan ve iddialı bir kliple sevenlerinin karşısına çıkan Yeşilmen, 15 gün içinde kendi kozmetik markasını da çıkaracağını söyledi.

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