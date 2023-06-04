Çocuk ve Gençlik Orkestrası’na büyük ilgi

BARIŞ Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Konak Belediyesi ile Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilk konserini verdi. Dernek bünyesinde eğitim alan 90 genç ve çocuğun Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi'nde şef Meltem Bütün Koç yönetiminde verdiği "Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile Yaza Merhaba Klasik Müzik" konseri büyük beğeni topladı.

BİZİ UMUTLANDIRIYOR

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çocuklarımızı sanatla ve kültürle bir araya getiriyor; onların kaynaşmasını, gelişmesini, müzikle yoğrulmasını ve kötü alışkanlıklarından uzak durmasını sağlıyor. Katılımın da her geçen gün daha güzel bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu da bizi umutlandırıyor" dedi. Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı Selmin Günöz ise konserin kendileri için çok farklı bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Konak Belediyesi'yle imzaladığımız protokolün ilk konseri bu. Başkanımız daha önceki konserlerimiz için de bize katkı sağlamıştı. Çocuklarımıza kapımız her zaman açık" dedi.