Uşak’ta ModaFest rüzgarı esecek

BU yıl ikincisi düzenlenecek olan ve Uşaklı vatandaşların büyük merakla beklediği ModaFest' tarihi ve programı belli oldu. UKAMER'in düzenlediği festival 10 Haziran günü başlarken çok ayıda ünlü isim de bu sayede Uşağa gelecek.

ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR

BİRBİRİNDEN özel etkinliklere ve katılımcılara yönelik sürpriz çekilişlere ev sahipliği yapacak olan Moda- Fest; 10, 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi karşısında bulunan etkinlik alanında ve Atapark konser alanında Uşaklılarla buluşacak. Festival; 10 Haziran saat 14.00'te onur konuğu Hülya Koçyiğit eşliğinde açılacak. 20.00'da festivalin ilk defilesi, kültürel ve geleneksel değerleri podyuma en güzel haliyle yansıtacak ve Tülin Şahin öncülüğünde 'Geçmişten Günümüze Anadolu Kadınları Defilesi' Uşaklıların beğenisine sunulacak.

Ünlü şef Arda Türkmen, 11 Haziran'da marifetlerini ve geleneksel yemeklerin püf noktalarını paylaşacak. Festivalin ikinci günü, Tuğçe Kandemir'in konseri ile noktalanacak. Kandemir, saat 21.00'de, Atapark konser alanında Uşaklı sevenleriyle buluşacak. Festivalin son gününde ise Mustafa Ceceli, saat 21.00'de Atapark'ta sevenleriyle buluşuyor.