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Haberler Sarmaşık ‘Değişime hazır olalım’

‘Değişime hazır olalım’

İzmirlilerin çok dikkatli dinlemesinden memnun olduğunu dile getiren Özkol, İzmir’i çok sevdiğini belirtti.

6.6.2023

Gazete

‘Değişime hazır olalım’

AGORA Alışveriş Merkezi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Agora Lezzet Festivali üç gün boyunca söyleşiler ve sürpriz etkinliklerle konuklarını buluşturdu. Ünlü diyetisyen Mehlika Öktem Boz 'Lezzetli Şeyler Sağlıksız mıdır?', Fonksiyonel Tıp Teknisyeni Derya Zümbülcan 'Glutensiz Beslenme', Psikolog Ahmet Konya 'Yeme Davranışı ve Duygular Arası İlişki' ve Astrolog Filiz Özkol 'Astroloji Sohbetleri' ile katılımcıları aydınlattı. Festivalin üçüncü gününde söyleşi yapan Özkol, 2023'ün burçlarını değerlendirirken, "Lider burçlar bu sene şekil değiştirecek. Burçlar değişme sürecinde. Bu süreç de 2024 senesinin Ağustos ayına kadar devam edecek" dedi.

2025 senesinde burçların yeni bir döngüye başlanacağına da dikkat çeken Özkol, geçmişin silinip yeni bir döngüye girileceğini söyledi. Filiz Özkol, "Aslında şu an sadece fragmanı yaşıyoruz. 2024 senesinde her şey değişmeye başlayacak ve asıl olaylar da 2025 yılında başlayacak. Hazır olalım" diye konuştu

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