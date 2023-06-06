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Haberler Sarmaşık İsmail Özkan’dan yeni şarkı

İsmail Özkan’dan yeni şarkı

6.6.2023

Gazete

İsmail Özkan’dan yeni şarkı
Ünlü sanatçı İsmail Özkan, yeni çıkardığı şarkısı "Yansın İstanbul" için bir davet düzenledi. Sezen Aksu İmzalı şarkının yeni düzenlemesiyle farklı yorum katan İsmail Özkan'a ve klibinin yönetmen koltuğunda da ünlü oyuncu Tamer Levent eşlik etti. Basın mensuplarına bu gece katıldığı çok teşekkür eden Özkan, "Emeğin ne demek olduğunu çok iyi bilen biri olarak bu gece sizlere bir parti düzenleyerek bir teşekkür etmek istedim. İstedim ki ortaya çıkan bu başarıyı hep beraber, eğlenerek kutlayalım. Bu gece sizin geceniz 'Yansın İstanbul' diyelim ve partimizi başlatalım İyi eğlenceler" diye konuştu.
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