Senaryo çalışmasında bir araya geldiler

Ünlü Deneyimli oyuncular Pınar Altuğ ve Emre Kınay geçtiğimiz gün eylül ayında sahneye koyacakları yeni oyunun senaryo ve prova çalışmaları için bir araya geldi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ikiliye, oyunda yer alacak olan genç oyuncu Derin Bülbül de eşlik etti. 4 kişi ile sahnelenecek oyunun diğer isminin henüz belli olmadığını söyleyen başarılı isimler, Pınar Altuğ'un geçtiğimiz yıl bir tiyatro oyunu için ilk kez sahneye çıktığını bu yıl ise ikinci kez sahnede olacağını dile getirdiler

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