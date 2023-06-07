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Haberler Sarmaşık Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final

7.6.2023

Gazete

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final
Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Son bölümde Elif ve Fırat boşanırlar. Sude bebeğini kaybettiğini Fırat'a söylemez saklar. Onunla köşkte kalmaya devam eder. Fulya ve Alper evlenirler. Eşref sonunda Fulya'nın annesine aşık olduğunu herkese açıklar. Fırat ve Elif düğünde yine romantik anlar yaşarlar ve birbirlerini sevmekten vazgeçmeyeceklerini anlarlar. Ve aşklarını sevgilerini itiraf ederler. Sude bebeği kaybettiğini söyler ama Fırat'ın kendisini asla sevmeyeceğini anlayınca elindeki silahla onu vurur. Sonra da intihar eder. Elif ve Güneş zor da olsa kendilerine yepyeni bir sayfa açarlar. Elif'in sevgisi ile kendini güvende hisseden Güneş, artık konuşmaya başladı.
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