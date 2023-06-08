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Haberler Sarmaşık Kanto kraliçesi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Kanto kraliçesi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

8.6.2023

Gazete

Kanto kraliçesi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı
"KANTO kraliçesi" olarak da anılan ses sanatçısı ve oyuncu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında vefat ettiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Nurhan Damcıoğlu için ilk tören, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlendi. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, törende yaptığı konuşmada, büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Nurhan Damcıoğlu'nun sanat yaşamını anlatan video izlendi. Törene katılanlar, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Tören, sanatçıların ve yakınlarının Damcıoğlu'nun tabutuna karanfil bırakmasıyla sona erdi.
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