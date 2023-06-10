Fatih Terim villasına 18 milyon dolar istiyor

Galatasaray camiasının tanınmış isimlerinden olan Fatih Terim geçtiğimiz aylarda dolandırıcılara 10 milyon dolar kaptırdı. Bankadan kredi çeken Terim, villasını ipotek göstermişti. Şimdi ise villa tekrar satılığa çıktı. Fatih Terim, daha önce villasını 10 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Fakat satışı geri çektikleri için hala duruyordu. Şimdi ise villaya talip olan Kıvanç Tatlıtuğ'la görüşme yaparak 18 milyon dolardan aşağısını kabul etmeyeceğini söyledi. Pazarlığa başlayan ikilinin en son nasıl bir karara vardığı ise bilinmiyor. Bodrum Türkbükü'nde yalısı olan Fatih Terim ilk satışa çıkardığında villa için 8 milyon Euro istemişti. Geçtiğimiz aylarda da 15 milyon dolar isteyen Terim, evi için şimdi 18 milyon dolar istiyor.



REKOR FİYAT İSTEDİ

Banka Müdürü tarafından dolandırılan isimler arasında yer alan Terim, çektiği krediyi ödemek için villasını ipotek gösterince rekor fiyattan satışa sunuldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşen ve yemek yiyen Terim'in bu fiyatın altına inmeyeceği söyleniyor. Villanın denize sıfır olmasının yanı sıra kendine özel iskelesi ve plajı bulunuyor. Buna ek olarak 2 bin 250 metrekarelik bir alana kurulu ve 5 odası 1 salonu var. 3 katlı yalıda 5 adet de banyo olduğu biliniyor. Genelde burada konuklarını ağırlayan Fatih Terim, sık sık villasına geliyordu. Kendine özel bir müştemilatı da olan villa gören herkesin ilgisini çekiyor. Konum olarak da güzel bir yerde olan villaya talip çok olmasına rağmen istenilen fiyattan dolayı satışı zorlaşıyor.



PAZARLIK BAŞLIYOR

Villa satışı için buluşan Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ yatla bir otele gitti. Yemek sonrası Terim'in villası için pazarlığa başladılar. Ama elde edilen bilgilere göre daha önce 15 milyon dolar istenilen villaya şu anda 18 milyon dolar isteniyor. Bu kadar kısa sürede Terim'in fiyat yükseltmesi ise dikkat çekti. Bu, son dört beş sene içerisindeki üçüncü satış ilanı olarak da gündeme geldi. Eğer fiyatta anlaşabilirlerse villa Kıvanç Tatlıtuğ'un olacak.

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