İstanbul’a hayran kaldı

ŞAMPİYONLAR Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, dün kenti gezdi. Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret eden şarkıcı, o anları kayda almayı ihmal etmedi. Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyarette yoğun ilgi gören şarkıcı soyal medyada İstanbul anılarını 64,1 milyon takipçisiyle paylaştı. Anitta, İstanbul'a hayran kaldığını söyledi.

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