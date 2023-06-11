İstanbul’a hayran kaldı

Kapalıçarşı’yı gezen Brezilyalı şarkıcı Anitta, bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
11.6.2023
Gazete
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ŞAMPİYONLAR Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, dün kenti gezdi. Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret eden şarkıcı, o anları kayda almayı ihmal etmedi. Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyarette yoğun ilgi gören şarkıcı soyal medyada İstanbul anılarını 64,1 milyon takipçisiyle paylaştı. Anitta, İstanbul'a hayran kaldığını söyledi.