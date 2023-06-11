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Haberler Sarmaşık İstanbul’a hayran kaldı

İstanbul’a hayran kaldı

Kapalıçarşı’yı gezen Brezilyalı şarkıcı Anitta, bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

11.6.2023

Gazete

İstanbul’a hayran kaldı
ŞAMPİYONLAR Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, dün kenti gezdi. Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret eden şarkıcı, o anları kayda almayı ihmal etmedi. Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyarette yoğun ilgi gören şarkıcı soyal medyada İstanbul anılarını 64,1 milyon takipçisiyle paylaştı. Anitta, İstanbul'a hayran kaldığını söyledi.
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