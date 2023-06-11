Ünlü oyuncuya Paris’te doğum günü sürprizi

Aylık cemiyet-magazin dergisi Moon Life'ın ödül töreni için Paris'e giden ve Yılın En İyi Gençlik dizisi ödülünü alan Kardeşlerim oyuncularından çifte kutlama! atv'nin büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin oyuncuları, rol arkadaşları Celil Nalçakan'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

SEZON FİNALİ HEYECANI

Kardeşlerim dizisinin Akif'i başarılı oyuncu Celil Nalçakan 45. yaşını Paris'te kutladı. Kardeşlerim'de birlikte rol aldığı oyuncular Bilal Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun; Celil Nalçakan için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize ettiler. Sevilen oyuncu kadrosu, soluk soluğa süren hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına toplamaya devam eden Kardeşlerim, dün akşam yayınlanan heyecan dolu sezon finaliyle de izleyicisinden tam not almayı başardı. Sezon arasına giren dizi, yeni yayın döneminde heyecan dolu hikayesi ile geri dönecek.