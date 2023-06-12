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Haberler Sarmaşık Suna Kan hayata veda etti

Suna Kan hayata veda etti

12.6.2023

Gazete

Suna Kan hayata veda etti
Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti. CSO, Suna Kan'ın vefatını sosyal medya hesabından, "Ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri olan ve orkestramızda 44 yıl boyunca 'Solist Sanatçı' unvanı ile çalışarak dünyanın dört bir yanında üstün başarılarıyla ülkemizi temsil eden Prof. Dr. Suna Kan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere ülkemizin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu. Kan'ın cenazesi, bugün saat 10.30'da Ankara'da CSO Tarihi Bina'da yapılacak tören ve Karşıyaka yapılayaka Mezarlığı'ndaki camide öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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