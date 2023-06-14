Kadınlara özel tiyatro

İZMİR'DE Bornova Belediyesi'nin Çamdibi'ndeki Kadın Danışma Merkezi'nden yararlanan kadınlar "Lütfen Kızımla Evlenir misin?" adlı tiyatro oyunu ile sahne heyecanı yaşadı. Evliliğin toplumsal hayattaki yerinin mizahi bir dille sorgulandığı oyun, büyük beğeni topladı. Tamamı amatör olan ve çoğu ilk kez sahne deneyimi yaşayan kadınlar, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki ortaya koydukları performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Salonu dolduran Bornovalılar, büyük emek harcayarak yeteneklerini ortaya koyan ve tüm topluma önemli mesajlar veren kadınları ayakta alkışladı.

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