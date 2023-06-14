Üvey Anne pazartesi izleyiciyle buluşuyor

ATV'NİN merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne, 19 Haziran Pazartesi günü ekran serüvenine başlıyor. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin yayınlandığı ikinci tanıtımı kısa sürede sosyal medyada çok beğeni topladı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak. Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Üvey Anne dizisi önümüzdeki haftanın ilk gününde izleyici ile buluşacak.

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