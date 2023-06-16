Jale 29 yıl sonra “Beni Hatırlarsın” dedi

POP müziğin sevilen ismi Jale, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan "Şimdi 90'lar 3" albümünün üçüncü single'ı "Beni Hatırlarsın" ile bugün müzikseverlerle buluşuyor.

"ŞİMDİ 90'LAR 3" TEN 3. SİNGLE

Jale sözleri Zeynep Talu'ya, müziği Garo Mafyan'a ait olan "Beni Hatırlasın" ı, "Şimdi 90'lar 3" albümü için yeniden yorumladı. Jale'nin, 1994 yılında yayınlanan üçüncü albümüne ismini veren "Beni Hatırlarsın" isimli şarkısının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'in imzası var.