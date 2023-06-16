BİR internet sitesinin yaptığı ankete göre Yılın Sembol Babası Murat Yıldırım seçildi. 'Yılın Sembol Babası' kim olmalı? sorusuna yüzde 25 oranında Murat Yıldırım, yüzde 20 oranında Ali Atay ve yüzde 17 oranında Barış Arduç cevabı verildi. Sosyal medyadaki paylaşımları ile her gün hayatımıza renk katan, o renkli dünyaya yansıtamadıkları nice zorluğu tecrübe eden ve sadece bu sebeple de yılın sembol babası seçilmeyi fazlasıyla hak eden influencer babaların aday olduğu ikinci ankette ise Ceyhun Kaan Karakaş ve Nisan Hakan Özkan arasında güzel bir çekişme yaşanırken ipi göğüsleyen, müzik kariyeriyle de ön planda olan, sempatik tavırlarıyla çok sevilen isim Ceyhun Kaan Karakaş oldu.

DİĞER