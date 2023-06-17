Süper kahraman Akıncı yeni bölümleriyle ekranda

İlk sezonu büyük ilgi gören, Türkiye'nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı'nın 2.Sezonu, bugün takipçileri için atv ve MinikaGO'da başlıyor. İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, yepyeni bölümleri yine 'Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonda deşifre olan Akıncı bu kez çok daha büyük bir sınavdan geçecek. İyilerle kötülerin amansız mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.

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