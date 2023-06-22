Müge Anlı ve dostları iyilikte yarışıyor

Yaptığı her yayınla adından söz ettiren Müge Anlı, çözdüğü cinayet dosyaları ve bulduğu kayıpların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Dünkü canlı yayında ise hem izleyicileri hem de stüdyodakileri heyecanlandırıp, duygusal anlar yaşatan bir sürpriz vardı. Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı.

BU BAŞARI SİZLERİN ESERİ

Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi gönderdiği 20 TL'lik SMS'lerle yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri kurulmaya başlandı ve aşevleri bugüne kadar 3 Milyon kişiye ulaştı. Aşevi sayısı tamı tamına 100 adete ulaşarak rekor kırdı. Bu güzel haberi izleyicilerle canlı yayında Kızılay Genel Başkanı Dr. İbrahim Altan ile birlikte paylaşan Müge Anlı şu sözlerle duygularını paylaştı: "Bunlar siz izleyicilerimin eseri. Ben sadece aracıyım, bu alkışlar hayırseverlere ve yerine ulaştıran Kızılay çalışan ve gönüllülerine. Projede emeği geçen herkese iyi ki var." Müge Anlı, "Hep güzel günlerde bir arada olalım ama insanların özellikle kötü günlerde bir dosta ihtiyacı oluyor. Bu aşevi araçları hepimizin 2868'e 10 TL, 20 TL yaptığı bağışlarla hayata geçiriliyor. Bizim hedefimiz Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 aşeviydi. Sizin ve dostlarımızın desteğiyle 100 tane aşevimiz oldu. Dayanışma ve umut vadediyoruz. Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz."

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

TURKUVAZ Medya Merkezi'nden yola çıkan araçlar, Giresun, Iğdır, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Samsun'a gidecek. Geri kalanlar ise İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde ihtiyaç anında yola çıkmak üzere bekleyecek. Araçlar, Müge Anlı'nın start vermesiyle Turkuvaz Medya Merkezi'nin önünden konvoy şeklinde, kornalar eşiğinde hareket etti. Müge Anlı oluşan tablo karşısında gözyaşlarını tutamadı.