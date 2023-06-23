Ateş Kuşları sezon finaliyle ekranda

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 21.bölümüyle sezon finali yapacak. Yeni bölümde Gülayşe ve Barbaros, Kara'nın geri döndüğünden habersiz nikah masasına oturur. Barbaros ise en mutlu günde babasının Çatal olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Dizide İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye) gibi ünlü oyuncular yer alıyor.