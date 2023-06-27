Yaz sezonunun Pazar birincisi

ATV'NİN yeni dizisi Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahnesi sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu. Vermem Seni Ellere 2. bölümü ile reytinglerde yüzde 3,68 izlenme oranı ve yüzde 14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.