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Haberler Sarmaşık Yaz sezonunun Pazar birincisi

Yaz sezonunun Pazar birincisi

Yaz sezonunun Pazar birincisi
ATV'NİN yeni dizisi Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahnesi sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu. Vermem Seni Ellere 2. bölümü ile reytinglerde yüzde 3,68 izlenme oranı ve yüzde 14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.
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