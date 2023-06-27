Zübeyde Hanım rolüne 5 kitapla hazırlandı

Aslıhan Güner ile Mert Kılıç çifti önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Baş başa keyifli bir yemek yiyen çift, daha sonra karşılaştıkları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ebedi istrahatgahı İzmir'de bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Aslıhan Güner film hakkındaki soruları da yanıtladı.

ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan 'Zübeyde' filmi ile ilgili konuşan Güner,"Oynadığım en anlamlı karakterlerin başında geliyor. Karaktere hazırlanırken Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan 5 kitap okudum. Verilen mücadeleyi anlatan bazı sahneler var ki, göz yaşlarınıza hakim olamayacaksınız. İstikbal ve hürriyet uğruna tüm zorluklara göğüs gerip ülkemizin kurucusunu yetiştirmiş bir ana... Filmin çekimleri bitse de anlatırken dahi duygulanıyorum. O anlara geri dönüyorum... Ne mutlu ki bana böylesine önemli bir karakter ile izleyici karşısında olacağım." dedi.

Zübeyde hanım hakkında yöneltilen soruları cevaplarken, gözleri dolan Aslıhan Güner'e eşi Mert Kılıç'ın destek olması dikkatlerden kaçmadı. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından alışveriş turuna çıktı.