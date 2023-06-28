Kuruluş Osman gezisi

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan gibi dünyaca ünlü projelere ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları, tarih severlerin ziyaretine açıldı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören Bozdağ Film Platoları'na ziyaretçi akını yaşandı. Bu platoya gelen ziyaretçiler, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ve babası Ertuğrul Gazi'nin yaşadığı Kayı Obası'nı ziyaret edebiliyor, Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt'teki dükkanları ve dekorları gezebiliyorlar. Ayrıca buradaki şerbetçide Osmanlı şerbeti ve birçok el yapımı içeceğin tadına bakabiliyor, Yenişehir'in ve Söğüt'ün büyülü sokaklarında dolaşıp geleneksel el sanatlarını deneyimleyebiliyorlar. Gezide klasik Türk mimârisi ile bezenmiş Ürgenç Çarşısı ve Harzemşah Sarayı da görülebiliyor. Ayrıca bu sarayda çok yakında yeni aktiviteler yapılacağı da belirtiliyor. Ziyaretçiler Osman Bey'in Konağı'nda eski Türk aile yaşantısının izlerini görebiliyor, obada ve platonun belirli noktalarında kostüm ve aksesuarlarla fotoğraf çektirebiliyor. Usta at binicileri eşliğinde atlı gezintilere çıkılabiliyor.