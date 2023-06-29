Sevgilisini suya sokmakta zorlandı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bayram tatilini sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de geçiriyor. Dalyan'daki The Beach Of Momo'ya gelen iki sevgili, rkadaşlarıyla şezlongda oturup sohbet etti. İlerleyen saatlerde önce arkadaşıyla denize giren Şahinkaya'ya daha sonra sevgilisi de eşlik etti. Suyun soğuk olduğunu fark eden Yusufi, güzel oyuncunun ısrarları ve çekiştirmeleri sonucu zar zor denize girdi.

TEK BAŞINA TATİL YAPIYOR

Son dönemin parlayan isimlerinden dizi oyuncusu Bilal Yiğit Koçak, Çeşme'de görüntülendi. Yalnız olması dikkatlerden kaçmayan Koçak, bir süre plajda vakit geçirdikten sonra geç de olsa yüzmeye karar verdi. Sosyal medya hesabından da yalnız paylaşımlar yapan yakışıklı oyuncunun tek başına oluşu merak uyandırdı.

50. YILINDA 50 ÇALIŞANIYLA BAYRAMLAŞTI

50 yıldır Çeşme'de hizmet veren ve her sene özel günlerde çalışanlarıyla birlikte mesaide olan Dost Pide Pizza, bu geleneğini bir kez daha yerine getirdi. İşletme sahipleri Reşat Akbaykal ve oğlu Selim Akbaykal, Kurban Bayramı'nın ilk gününde 50 kişilik personeliyle bayramlaştı. Tüm çalışanların "Baba" lakabını taktığı Reşat Akbaykal, ilk günün sabahında kurban kesip ekibiyle birlikte yedikten sonra elini öpen herkese bayram harçlığı verdi. Böylesi önemli günlerin huzurlu ve mutlu geçmesi dileğinde bulunan oğul Selim Akbaykal da babasının elini öpüp harçlığını almayı unutmadı.