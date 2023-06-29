Ünlüler Kurban Bayramını sosyal medyadan kutladı

Eğlence ve sanat dünyasının tanınan isimleri sosyal medya hesapları üzerinden Kurban Bayramı paylaşımları yaparak sevenlerinin bayramlarını kutladı. Art arda gelen paylaşımlarla ünlüler hayranlarına seslendi... İşte o paylaşımlardan bazıları: ■Twitter hesabından"Herkese mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerin öper, yakın yaşta olduklarıma sarılırım..." dedi. ■Takipçilerine 'İyi Bayramlar' mesajını iletti. ■"İçimden şöyle söylemek geliyor; bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuza... Sevdiklerinizle beraber, sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz birlik ve beraberliğin pekiştiği dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum" ■ise sevenlerine şöyle seslendi: "Hepimize en sevdiklerinizle, kucaklaşacağımız en samimi sevgi ve duyguları paylaşacağımız bir bayram olmasını diliyorum."