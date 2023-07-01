Biden’ın torunu tatil için Çeşme’yi seçti

Çeşme'nin plajlarının dünyaca ünlü olduğu bir kez daha kanıtlandı. ABD Başkanı Joe Biden'in torunu Naomi Biden da tatil için Çeşme'nin cennet plajlarını tercih edenler arasındaki yerini aldı. Milyonlarca kişinin en çok ilgisini çeken aile üyelerinden olan ve kız arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Naomi Biden, gizlice Çeşme'ye geçti.

EN GÜVENLİ LOCADA AĞIRLANDI

Dün Dalyan'da görüntülenen Naomi Biden özel ajanlar ve yakın korumaların güvenlik tedbirleri altında The Beach Of Momo'ya geldi. Biden, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet edip telefonuyla ilgilendi. Kız arkadaşları denize girip güneşlenirken, Naomi Biden sadece soğuk içeceklerle serinlemeyi tercih etti. Alana gelmeden önce keşif yapan özel ajanlar, plajda, merdivenlerde ve şezlong etrafında güvenlik önlemleri alıp nöbet tuttu. Biden, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi ancak sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmadı.