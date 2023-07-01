Bodrum’da Ajda Pekkan rüzgarı esti

TÜRK pop müziğin büyüleyici sesi Ajda Pekkan Bodrum'da verdiği bayram konseriyle geceye damgasını vurdu. Türk-Alman iş ve cemiyet hayatından önemli isimleri arasında yer alan Sevil Aliyeva, Rıfat Yüzüak, Oya Germen, İsmail Polat, Mehmet Kutman, Wilma Elles, Burak Kut, Dr. Cansen Yeni Kut, Ursula Karven, Helen Mirren'in manejeri Sandy Campbell, Nicole Weber, Stylist Sue Giers konseri dinleyenler arasındaydı. Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Pekkan, takipçilerini bu kez sosyal medyada ikiye böldü. repertuvarı kadar sahne için seçtiği kostümlerle de her zaman ilgi odağı olan ve beğenilen ünlü sanatçının hayranlarının kimisi siyah beyaz kostümü beğenirken kimisi de nevresime benzetti.