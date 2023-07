İbrahim Erkal’a özel saygı albümü

ZAMANIN ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 2017'de aramızdan ayrılan, arabeskfantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor. Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal "Hürmet" albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi. 3 bölümden oluşan albümden dinleyici ile yeni şarkılar buluşmaya devam ediyor.

Her biri kendi kulvarının en güçlü isimlerinden Funda Arar (Aklımdasın), Hakan Altun (Yalnızım) ve Mustafa Ceceli&Irmak Arıcı (İnsafsız), 30 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak. Kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulacak.