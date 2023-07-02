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Haberler Sarmaşık Mehmet obayı terk etmek istemiyor

Mehmet obayı terk etmek istemiyor

Mehmet obayı terk etmek istemiyor

BAŞROLLERİNİ Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer'in paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Vermem Seni Ellere'de bu akşam; Mehmet, Zeliş'in en büyük derdini çözmüş, onun borcunu ödemiştir. Mehmet, bu hareketiyle Zeliş'in güvenini kazanacağını zannederken tam tersi olur. Zeliş, onu kesinlikle köyde istememektedir. Bunun sebebini ise sadece Aslı tahmin etmektedir. Zeliş, göz göre göre aşktan kaçmaktadır. Ama Mehmet'in obayı terk etmeye niyeti yoktur. Zeliş'in ve Taşkıranlılar'ın güvenini kazanmak için her şeyi yapacaktır. Neyse ki beklediği fırsat, ayağına gelir.

YİNE OLANLAR OLDU

MEHMET için işler yoluna girmeye başlamıştır. Hem Taşkıran'daki yerini sağlamlaştırmaktadır, hem de kuracağı tesis için aradığı yatırımcıyı bulmak üzeredir. Kıvanç ve Uğur, yatırımcıyı ikna etmişken, Mehmet hayallerine kavuşmak üzereyken yine olanlar olur, aksilik peşini bırakmaz.

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